Napoli: Whirlpool, Ferragosto degli operai con il presidio davanti la fabbrica

Venerdì 16 Agosto 2019, 15:20

Prosegue in via Argine, a Napoli, il presidio dei lavoratori della Whirlpool che ieri hanno trascorso anche il Ferragosto in fabbrica. A preparare il pranzo sono stati gli stessi operai che hanno steso le tovaglie su un tavolo a forma di spunta, simbolo della lotta per tenere in vita lo stabilimento partenopeo.«Whirlpool - sottolinea il segretario generale della Uilm Campania, Antonio Accurso - è in questo momento uno dei simboli della crisi del paese: una multinazionale che dopo aver varato un piano con investimenti, non vuole mantenere gli impegni anche a fronte di agevolazioni e sostegni delle istituzioni. I lavoratori non mollano, ma i politici non possono dimenticare che hanno il dovere di pensare ai veri bisogni dei cittadini che gli danno il mandato e non possono muoversi seguendo logiche incomprensibili». «A settembre - conclude - questa e tante altre vertenze hanno necessità di essere affrontate con un governo al fianco di chi rischia di perdere il posto di lavoro».