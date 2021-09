Whirlpool, giorno di San Gennaro in fabbrica per 200 operai licenziati

«Ancora una bellissima risposta della città al nostro grido «Napoli non molla». E non molleremo. Continueremo a lottare per i nostri diritti, per il nostro futuro. Se qualcuno pensa di fermarci si sbaglia. La nostra non è solo una speranza, ma una certezza che riapriranno i cancelli della nostra fabbrica». Ad affermarlo è Vincenzo Accurso, della Rsu Whirlpool di via Argine, dove oggi circa duecento lavoratori, con le loro famiglie, hanno celebrato la festa del Santo Patrono.

«San Gennaro - continua Accurso - è attesa, una richiesta di speranza nel cuore che diventa forza. La risposta per il futuro della città. »Ci è rimasto solo San Gennaro«, perché la nostra vertenza ha avuto tante promesse ma poche risposte dalle istituzioni. Noi lottiamo e resistiamo affinché il sacrificio nostro non sia vano ma ci sia risposta per tutta la città ed il futuro del lavoro nel territorio».