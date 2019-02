È Luigi La Morgia il nuovo amministratore delegato di Whirlpool Italia vice presidente operazioni industriali per la Regione Emea. Ad annunciarlo il gruppo industriale in una nota. La Morgia, che riporterà al Presidente Emea, Gilles Morel è in Whirlpool dal 2010 in qualità di Operations Manager presso il sito industriale di Napoli, dove era responsabile della produzione, manutenzione e logistica. Nel 2011 è stato promosso a direttore del sito di Napoli e successivamente a direttore del sito di Poprad, in Slovacchia. Nel 2015 è stato poi nominato general manager Dishwashing per il mercato Emea e nel 2016 general manager Laundry Emea. La Morgia, spiega ancora la nota, gestirà le operazioni industriali e la logistica dei 14 stabilimenti presenti in 7 Paesi nella regione Emea, che impiega circa 21.000 dipendenti e garantisce una presenza commerciale in 30 Paesi. Luigi ha 43 anni, è sposato con 2 figli ed ha la grande passione del triathlon, con record internazionali. «È per me un grande onore ricoprire questo ruolo in Whirlpool, che da sempre rappresenta un leader non solo nel suo settore di riferimento ma nell'intero panorama industriale», ha commentato Luigi La Morgia.

