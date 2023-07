Whirlpool Napoli, summit con Italian Green Factory: «Riassunti i 312 lavoratori»

«Con la costituzione della newco Italian Green Factory comincia a prendere forma il progetto di reindustrializzazione della ex Whirlpool di Napoli. Nell'incontro tenuto ieri con l'Ad Granisso ci è stato ribadito l'impegno ad assumere tutti i 312 lavoratori del bacino alle stesse condizioni economiche e normative entro il mese di ottobre. È necessaria un'accelerazione nei passaggi istituzionali con Governo e Regione per il supporto agli investimenti e per la formazione necessaria a riportare tutti a lavoro». Così Antonio Accurso, segretario regionale Uilm Campania a margine dell'assemblea svoltasi questa con i lavoratori nello stabilimento napoletano.

«L'azienda ci conferma di avere piani di lavoro in grado di saturare il personale anche prima dei tempi necessari a ristrutturare e rendere operativo il sito di via Argine che, prevedendo una rivisitazione totale, dovrebbe essere di circa due anni - ha aggiunto Accurso - Abbiamo davanti un percorso ancora lungo e nodi da sciogliere su ammortizzatori sociali, sostegno di Invitalia e formazione, ma cominciamo a vedere la costruzione di quel futuro per cui i lavoratori della ex Whirlpool lottano da quattro anni.