Whirlpool Napoli, appello dei sindacati: «Problemi nella cessione del sito, intervenga il ministero»

Contro l'ipotesi di uno slittamento nei tempi di costituzione del Consorzio e del processo di acquisizione del sito Whirlpool di Napoli, a cominciare dalla due diligence che si sarebbe dovuta chiudere entro fine gennaio scorso, profilato oggi ai sindacati nel corso dell'incontro al Mise, Fim Fiom e Uilm chiedono «un intervento urgente delle istituzioni».

APPROFONDIMENTI LA VERTENZA Whirlpool Napoli, la laurea di Italia e il presidio che continua:... LE STORIE Whirlpool Napoli, vite sospese: «Ora vogliamo ripartire» IL LAVORO Operaia ex Whirlpool si laurea: tesi dedicata alle donne e al mercato...

«Chiediamo a Governo e Istituzioni locali di agire in piena sinergia, così da risolvere i problemi burocratici e aiutarci a fare chiarezza. A questo scopo va costituita una cabina di regia di tutti gli enti coinvolti, che sgomberi il campo da pericolosi cavilli e smascheri eventuali alibi» dicono ad una sola voce le tute blu di Cgil, Cisl e Uil .

Secondo il Consorzio infatti, riportano ancora i sindacati, «mancherebbe la documentazione edilizia e ambientale, inoltre resterebbe da definire la questione del rifacimento del tetto». Contestualmente all'intervento del governo e ottenere le certificazioni necessarie, «occorre parlare del piano industriale e successivamente aprire il confronto su tempi e modalità della sua realizzazione a partire dall'assunzione di tutti i lavoratori», dicono ancora i sindacati.

Al centro di una valutazione del governo e del ministero del Lavoro, riportano ancora Fim Fiom e Uilm, anche la possibilità che, in favore dei lavoratori impegnati in corsi, sia erogata un'indennità di formazione cumulabile con il trattamento di Naspi. «Attendiamo in tempi brevi dal Ministero del Lavoro chiarimenti sulle modalità di utilizzo del piano per le politiche attive Gol». Il prossimo incontro è previsto per il 28 febbraio.