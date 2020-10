Whirlpool Napoli chiude: gli operai tornano in piazza, corteo ​e traffico bloccato

Sono di nuovo in strada gli operai della Whirlpool Napoli. Al termine della videoconferenza con il premier Giuseppe Conte, gli operai della fabbrica di via Argine hanno convocato una assemblea al termine della quale è stato deciso di manifestare nuovamente con un corteo. Gli operai hanno percorso via Argine, bloccando la strada con pesanti ricadute sulla circolazione automobilistica.

«La discussione in assemblea è stata è caratterizzata da un clima di delusione e di rabbia, ma - riferisce il segretario generale della Fiom di Napoli, Rosario Rappa - »nella convinzione che la battaglia continua«. Domani alle 10 nel piazzale dello stabilimento è in programma l'assemblea aperta alle forze politiche, sociali ed istituzionali.

