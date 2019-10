Whirlpool Napoli, via al conto alla rovescia: domani chiude la fabbrica di via Argine

Il tempo sta per scadere. Da domani sera dovrebbero cessare le attività produttive dello stabilimento di via Argine, così come era stato annunciato dall'azienda il 15 ottobre scorso. Ma tutte le decisioni della multinazionale sono rimandate alla settimana prossima: segno della possibilità che si apra in extremis uno spiraglio nella trattativa tra azienda e governo. La coincidenza con la festività del Primo novembre ha aiutato Whirlpool a rivedere i suoi piani, che non prevedono, per ora, la chiusura della fabbrica. Ma, al di là del calendario, quello che conta è che i vertici del colosso degli elettrodomestici, forse, sono ancora disponibili a trovare una soluzione utile per scongiurare la chiusura del sito di Napoli.

Da Whirlpool lasciano intendere che sperano in una nuova convocazione da parte del governo per poter ragionare su qualche nuovo piano. Le ipotesi che potrebbero venire fuori sono quelle già circolate nelle scorse settimane. Ovvero il coinvolgimento, da parte del governo, di un nuovo partner industriale, affiancato da Invitalia, che comunque, fino a ieri, non era stata ancora convocata. In questo caso, forse, Whirlpool potrebbe rimanere con una piccola partecipazione di minoranza.



Toccherà al governo, in ogni caso, giocare l'ultima carta. L'obiettivo di tutti i protagonisti è quello di trovare una soluzione condivisa per salvaguardare i profili occupazionali. «Su Whirlpool stiamo ancora lavorando», ha spiegato il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli nei giorni scorsi. «La nave non si abbandona», aveva aggiunto lo stesso Patuanelli. Le probabilità di trovare la quadra sono piuttosto ridotte. Tuttavia non è esclusa l'ipotesi di un riavvicinamento in extremis tra le due parti. Da Whirlpool lasciano intendere che potrebbero ridiscutere nuovamente con il governo. Dall'esecutivo non arriverebbero, in ogni caso, nuovi incentivi economici.

I destini lavorativi dei 420 operai e dei circa mille lavoratori dell'indotto sono legati alla possibilità di un accordo. Non è semplice comprendere quante probabilità ci siano di trovare un'intesa, ma di sicuro tutti se lo augurano. La riconversione industriale è stata sempre l'alternativa proposta da Whirlpool, attraverso la cessione del ramo d'azienda alla società elvetica Prs. Una soluzione sempre scartata con decisione, però, dal governo e dalle parti sociali.



I sindacati, intanto, hanno proclamato per domani uno sciopero di 4 ore, che coinvolgerà i lavoratori dell'industria e del terziario dell'area metropolitana di Napoli, per dire no alla chiusura del sito di via Argine. I segretari generali diNapoli Walter Schiavella, Gianpiero Tipaldi e Giovanni Sgambati illustreranno le modalità dello sciopero.