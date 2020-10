Whirlpool Napoli, si avvicina l'«ora x»: tensione e preoccupazione durante l'assemblea in fabbrica

Un clima di attesa e preoccupazione per l'annunciata «ora x» del 31 ottobre, data fissata dalla multinazionale per lo stop allo stabilimento partenopeo, ha caratterizzato l'assemblea convocata dalla Rsu alla Whirlpool di Napoli, all'indomani delle tensioni registrate nell'area est della città con l'occupazione dello svincolo autostradale in corrispondenza dello stabilimento di via Argine.

I segretari provinciali di Fim Fiom e Uilm hanno ribadito ai lavoratori la netta opposizione del sindacato alla chiusura del sito. Domani mattina ci sarà l'incontro via web tra il premier Conte e i leader del sindacato.

Alle 13 nuova assemblea in fabbrica. Sabato mattina, dalle ore 10, iniziativa a via Argine, aperta alle forze politiche, istituzionali e sociali che hanno seguito la vertenza in questi drammatici mesi.

