Whirlpool Napoli, Conte sentirà i vertici: «Massima premura del governo»

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, d'intesa con il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, nelle prossime ore contatterà i vertici della multinazionale Whirlpool per assicurare la «massima premura del governo italiano per una soluzione nel segno della continuità aziendale e della protezione di un presidio produttivo essenziale per l'intero territorio campano».

Intanto prosegue il sit-in dei lavoratori Whirlpool di Napoli sullo svincolo autostradale che costeggia lo stabilimento di via Argine. Nonostante la nota di palazzo Chigi che preannuncia un contatto tra il premier Conte e i vertici della multinazionale per scongiurare la chiusura dello stabilimento partenopeo, i lavoratori e i sindacalisti presenti alla protesta chiedono la convocazione di un tavolo tra il presidente del Consiglio e i vertici delle organizzazioni di categoria Fim Fiom e Uilm che sia proprio preparatorio del confronto tra il capo del governo e i massimi responsabili della Whirlpool.

Ultimo aggiornamento: 15:04

