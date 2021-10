Da un lato l'attesa per la sentenza del Tribunale di Napoli, dall'altra l'angoscia per le lettere di licenziamento, che potrebbero arrivare in qualsiasi momento, a partire da domani. E, sullo sfondo, i dubbi sul progetto di reindustrializzazione del sito di via Argine, che resta ancora avvolto nel mistero.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati