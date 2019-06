Whirlpool, Di Maio: «No alla chiusura di Napoli», Ma l'azienda: «Non troviamo soluzioni»

Mercoledì 12 Giugno 2019, 18:42 - Ultimo aggiornamento: 12-06-2019 18:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«No alla chiusura del sito di Napoli, no al disimpegno di Whirlpool e mantenimento dei livelli occupazionali». Questa, secondo fonti del Mise, la posizione definita dal ministro dello sviluppo economico, Luigi di Maio, in apertura del tavolo su Whirlpool con azienda e sindacati iniziato da poco. «Questi - ha aggiunto Di Maio secondo le stesse fonti - sono i pilastri con cui ricominciare il dialogo e ci aspettiamo risposte». «Siamo disponibili al confronto ma oggi, dopo l'atto di ieri del ministro, non siamo in condizione di trovare una soluzione». Questa, a quanto si apprende, la replica di Whirlpool al tavolo convocato al Mise all'invito del ministro dello Sviluppo economico Luigi di Maio a non disimpegnarsi da Napoli.. Parte con circa una ora e mezza di ritardo il nuovo round tra Whirlpool governo e sindacati sull'ipotesi di cessione del sito di Napoli della multinazionale americana. Dopo il sostanziale ultimatum da parte del vicepremier e ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio che ha minacciato la revoca di 1 milione di euro di finanziamenti pubblici al Gruppo, il clima sopratutto da parte sindacale è quello di un passo indietro da parte dell'azienda e del rispetto degli accordi di ottobre scorso.