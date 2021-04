Whirlpool Napoli, gli operai bloccano l’autostrada: «La nostra dignità è stata calpestata»

«Abbiamo bloccato l’autostrada perché non ci hanno lasciato altra scelta. Non ne possiamo più». Alla vigilia del primo maggio, i lavoratori della Whirlpool di Napoli tornano in piazza e bloccano il raccordo della Napoli-Salerno che già nei mesi scorsi fu teatro di proteste e manifestazioni.

Ci sono tutti, come sempre, per chiedere al governo il rispetto degli accordi presi con la multinazionale ormai irremovibile rispetto alla decisone di abbandonare il sito partenopeo.

«Il governo - afferma l’Rsu della Uilm Vincenzo Accurso - dovrebbe essere nostra garanzia ma da tempo non è più così. Ci rendiamo conto del disagio che creiamo alle persone e siamo dispiaciuti per questo, l'unica alternativa è restare in attesa e questo non possiamo permettercelo. La nostra è una battaglia di tutti e per tutti. Oggi i nostri diritti vengono strappati e la nostra dignità di lavoratori viene calpestata. Vogliamo aiutare il paese e contribuire alla ripartenza in maniera attiva. Non vogliamo assistenzialismo. Noi vogliamo solo lavorare ed essere artefici del cambiamento. Ora è il momento di svoltare e di dare un senso a tutte le nostre rimostranze».