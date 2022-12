Il sito di via Argine è stato ceduto da Whirlpool al commissario straordinario per la Zes. L'ex fabbrica di lavatrici di Napoli Est è, ora, di proprietà pubblica e la multinazionale esce definitivamente di scena.

Il passaggio di consegne è preliminare all'avvio della fase di reindustrializzazione dell'area, attraverso la ricerca di nuovi investitori. L'acquisizione del sito ex Whirlpool è stata formalizzata ieri mattina, con la sottoscrizione dell'atto da parte della multinazionale e del commissario Zes Campania, al quale viene trasferita la piena proprietà dello stabilimento di Napoli, comprese le pertinenze. «Il sito è stato ceduto a zero euro» fanno sapere dalla major, che aveva annunciato più volte le sue intenzioni. Sulla cessione dello stabilimento c'era stato un lungo e serrato confronto tra Whirlpool e i governi precedenti nei mesi scorsi. L'accordo è arrivato ieri, «in coerenza con quanto stabilito - spiega il commissario straordinario Zes Giosy Romano - dal verbale di intesa del 22 ottobre 2022, siglato presso il Ministero dello Sviluppo Economico, ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy». Per il ministro Adolfo Urso «è il primo importante passo per la reindustrializzazione del sito di via Argine. Le Zes possono diventare uno strumento importante per rilanciare i territori e accelerarne lo sviluppo».

APPROFONDIMENTI «Gaetano è tornato», Filangieri incontra gli ex operai Whirlpool Un assegno in dono al Pascale E indumenti per gli sfollati di Ischia

La cessione del sito era la condizione necessaria per tentare di dare vita ad un nuovo insediamento produttivo a Napoli Est. L'acquisizione dello stabilimento da parte della struttura commissariale è la soluzione concordata da tutte le istituzioni coinvolte, durante le riunioni sulla vertenza. «Secondo l'atto di vendita, la Zes Campania - puntualizza Whirlpool - utilizzerà tale acquisizione ai fini della successiva cessione, mediante un bando pubblico, ad uno o più soggetti e finalizzato alla futura reindustrializzazione».

Nel prossimo mese di gennaio il commissario alla Zes dovrà formalizzare un avviso pubblico per la ricerca di potenziali investitori, che «avranno accesso - sottolinea lo stesso Romano - anche alla semplificazione amministrativa propria delle Zone Economiche Speciali. Le istituzioni lavoreranno congiuntamente al fine di arrivare, in tempi rapidi, alla risoluzione definitiva della vertenza».

Il reperimento di un soggetto industriale che si faccia carico del rilancio dell'area, offrendo un futuro lavorativo ai 317 operai ex Whirlpool, è l'obiettivo condiviso. La riconversione dell'area era già stata tentata a più riprese dai precedenti governi dopo lo stop alle attività produttive decretato dalla multinazionale due anni fa. Il risultato più recente era stato il progetto del consorzio guidato da Adler, successivamente svanito. L'auspicio è che le agevolazioni previste dalle Zes possano attrarre i potenziali investitori a Napoli Est. «Il trasferimento del sito alla struttura commissariale di governo - spiegano i segretari generali di Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci, e Fiom Cgil Napoli, Mauro Cristianialla - è una notizia positiva, ma ora va rafforzata la sinergia tra le istituzioni, Prefetto, Comune di Napoli, Regione Campania per consentire al commissario Giosy Romano di avviare le procedure necessarie per un avviso pubblico che consentirebbe, con le agevolazioni di legge, un percorso dedicato per le imprese e un piano industriale concreto». La piena occupazione di tutti gli ex operai Whirlpool è la prima condizione da rispettare per i sindacati. «Cogliamo positivamente - sottolinea il segretario della Fim Cisl di Napoli Biagio Trapani - non solo il trasferimento dell'immobile, ma anche che sia stato fatto nei termini annunciati. Sono troppe le promesse fatte in questi anni alle famiglie di via Argine che non sono state mantenute». Mentre il segretario nazionale Uilm Gianluca Ficco sottolinea che «i lavoratori hanno solo un anno di indennità Naspi ed anche per questo la ricerca del potenziale investitore deve essere celere». L'assessore regionale Antonio Marchiello evidenzia «che si tratta di un personale ampiamente qualificato, come abbiamo verificato con i centri per l'Impiego. La Regione farà la sua parte. Stiamo costruendo un difficile mosaico, tassello per tassello». I metalmeccanici attendono i prossimi sviluppi della vertenza, nella consapevolezza «che la messa in sicurezza dell'area è un punto di partenza. Ma questo - spiega Vincenzo Accurso - non basta. C'è la necessità di trovare investitori che puntino su una solida reindustrializzazione. A novembre 2023 scade la Naspi». L'indennità si è ridotta a circa 900 euro mensili, con una decurtazione del 4% ogni mese.