Whirlpool Napoli, il 15 ottobre scattano i licenziamenti

Whirlpool conferma la data del 15 ottobre prossimo per la chiusura della procedura di licenziamento collettivo dei lavoratori del sito di via Argine a Napoli. Così la multinazionale, a quanto si apprende, avrebbe ribadito la volontà di chiudere i licenziamenti anche se il progetto del Consorzio per il rilancio del sito non arriverà per la stessa data. La procedura di licenziamento si sarebbe dovuta chiudere il 29 settembre scorso, poi prorogata in attesa di sviluppi sul fronte industriale.