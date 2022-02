Whirlpool Napoli, il 24 febbraio saranno mille giorni di lotta: «Siamo l'Italia che resiste»

Il 24 febbraio la vertenza Whirlpool di Napoli compie 1.000 giorni. «Mille giorni - si legge in una nota diffusa dai lavoratori - in cui il futuro di tante famiglie è ancora incerto, senza una continuità industriale e lavorativa concreta. La nostra lotta per il diritto al lavoro rappresenta tutte le lotte sociali e morali che oggi affliggono il nostro Paese; è una lotta di valori umani contro ogni forma di oppressione, che sia di diritti negati, disuguaglianze, discriminazioni sociali e territoriali, e tutte quelle forme di mancanza di valori che generano indifferenza, intolleranza e ancor peggio razzismo».

«Il grido “Napoli non molla” - proseguono i lavoratori - è la voce della resistenza e della speranza che non si arrende». «Il 24 febbraio - conclude la nota - invitiamo tutti a postare un video sul nostro gruppo Facebook “Whirlpool Napoli non molla”, un video di vicinanza alla lotta, che attraverso noi chieda riscatto sociale, uguaglianza e rispetto dei diritti di tutti. Hanno già dato la disponibilità e saranno al nostro fianco tanti amici del mondo dello spettacolo, della politica, ed impegnati socialmente, che nel tempo si sono espressi e hanno preso parte alla nostra lotta che con un loro video esprimeranno quel senso di vicinanza, solidarietà e misura contro ogni forma di indifferenza. Siamo l'Italia che resiste».