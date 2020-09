Nel pomeriggio di oggi il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano ha incontrato, accompagnato dal Prefetto di Napoli, Marco Valentini, le rappresentanze sindacali in relazione alla vicenda Whirlpool. Nel corso dell’incontro è stato fatto un punto di situazione sullo stato della vertenza anche in vista di prossime interlocuzioni con il Governo.



