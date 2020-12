Whirlpool Napoli, il Natale degli operai in fabbrica senza lavoro: «Noi non molliamo»

Hanno passato tutto il pomeriggio e la serata di ieri in fabbrica i lavoratori della Whirlpool che, soprattutto nel girono di Natale, sono rimasti uniti in presidio. Un brindisi, una fetta di panettone e gli auguri per il futuro che - nonostante appaia sempre più incerto - sarà delineato lunedì prossimo al ministero, durante l’ennesimo tavolo convocato con l’azienda. La tristezza e lo sconforto hanno caratterizzato il secondo Natale trascorso tra le mura dello stabilimento di via Argine. Un edificio ormai segnato dai quasi due anni di lotta.

«È un Natale diverso - dicono gli operai - ma pur sempre Natale. Non lasceremo questo posto e non ci rassegneremo fino a quando non torneremo nel ciclo di produzione. Siamo ancora tutti insieme perché solo uniti si vince e noi non abbiamo alcuna intenzione di mollare. Questa è la nostra idea e la ribadiremo sempre. La nostra lotta proseguirà anche nei prossimi giorni quando, attraverso il nostro calendario, mostreremo a tutti quello che abbiamo passato sulla nostra pelle».

Ultimo aggiornamento: 08:32

