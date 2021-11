Whirlpool Napoli, blitz degli operai a Roma per incontrare i sindacati confederali: «Dovete fare pressione al Governo»

«Siamo il grido libero e feroce i lavoratori messi sulla croce». E’ questo il coro con cui una trentina di operai della Whirlpool di Napoli, di questi 21 donne, hanno raggiunto nel tardo pomeriggio odierno piazza San Silvestro a Roma dove è ancora in corso un "confronto sulle pensioni" tra i tre segretari confederali di Cgil,Cisl e Uil con il premier Mario Draghi.

All’esterno di Palazzo Chigi gli operai partenopei portano così la loro presenza, fisica, per richiamare l’attenzione del Governo e di tutto il parlamento sul prossimo tavolo del Mise, in programma questo venerdì 19 novembre. Al fine di portare una soluzione positiva sulla vertenza che pende sui circa 320 operai da quasi tre anni.

«Facciamo pressione – spiegano i lavoratori in presidio nella capitale – per far presentare i ministri (Orlando e Giorgetti ndr) al prossimo tavolo ministeriale, visto che non si sono mai presentati insieme. E par far si che si impegnino con una mozione parlamentare unitaria».

«Basta promesse vogliamo i fatti adesso. Dite che volete ripartire dal Sud chiudendo una fabbrica di eccellenza» grida un lavoratore. «Vogliamo il lavoro» urla invece una lavoratrice.

In attesa della fine dell'incontro tra Landini, Bombardieri, Sbarra e il premier gli operai metalmeccanici restano in presidio intonando cori in piazza e sventolando la maglia simbolo della vertenza con su scritto “Napoli non molla”. Aspettando l'uscita dei tre segretari confederali per un summit faccia a faccia con loro.