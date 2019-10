Whirlpool Napoli, gli operai cantano «Bella ciao» nel porto tra i crocieristi

La protesta dei lavoratori della Whirpool non si ferma e questa mattina, un nuovo corteo si mette in marcia da piazza Municipio. Accompagnati da slogan e striscioni con su scritto: “Napoli non molla”, i manifestanti si dirigono verso il tunnel del mare, sfilando su via Acton.

Sono oltre 150 e sempre decisi a continuare la battaglia della speranza, in difesa del proprio lavoro.

«Siamo nel pieno della lotta - afferma Vincenzo Accurso della Uil - e adesso dobbiamo insistere. Il governo ci ha fatto tante promesse ma non vediamo i fatti. Non abbiamo altra scelta che manifestare girono per giorno e coinvolge quanti più lavoratori è possibile. Quella della Whirpool non è una lotta isolata. È la vertenza di tutti e dobbiamo essere uniti per poterla risolvere. Con questi corteo cerchiamo di sensibilizzare i cittadini affinché non ci lascino solo in questa battaglia di lavoro».

Ultimo aggiornamento: 11:44

