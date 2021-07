Whirlpool Napoli, protesta al porto: bloccati gli aliscafi per le isole

La protesta degli operai Whirlpool continua e oggi un nuovo presidio si è tenuto all’interno del porto di Napoli. Striscioni, slogan e cori come “Napoli non molla” hanno accompagnato questa nuova protesta dei dipendenti dello stabilimento di via Argine. Un blitz che ha sorpreso passanti e turisti incuriositi dalla manifestazione che in questo momento sta bloccando gli aliscafi in partenza per le isole. Una giornata di lotta che segue quella di martedi scorso quando furono bloccati i binari della stazione centrale.

«Non possiamo arrenderci proprio ora che siamo a questo punto - affermano gli operai - Tutta la città deve rendersi conto di quello che stiamo passando da due anni a questa parte. La multinazionale non può fare quello che vuole sul nostro territorio già povero di lavoro. Stiamo continuando a protestare e lo faremo ancora per difendere noi e le nostre famiglie».