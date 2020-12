Whirlpool non si presenta al tavolo del Mise e chiede l'attivazione per cassa integrazione

Whirlpool non si presenta al tavolo di oggi al Mise. La multinazionale ha comunicato in una lettera al governo di aver effettuato i pagamenti per il mese di dicembre a beneficio dei lavoratori del sito di Napoli ed ha confermato che chiederà l'attivazione della Cassa integrazione per i tre mesi successivi.

Ad aprile scatterà poi la procedura di licenziamento collettivo. Nelle prossime settimane prenderà corpo il piano industriale per il rilancio del sito di via Argine, su iniziativa di una cordata di imprenditori.

