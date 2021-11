Whirlpool, Cgil: «Dalla Campania nessuna proposta su investimento Intel»

«La notizia di questi giorni di un progetto industriale per la costruzione in Italia di una nuova fabbrica per componenti elettronici, da parte della multinazionale americana Intel, se in generale può rappresentare un investimento importante per il Paese, condanna al contempo la Campania che, secondo le nostre fonti, risulterebbe tagliata fuori. Le regioni candidate sono infatti Piemonte, Veneto, Puglia e Sicilia».

APPROFONDIMENTI LA VERTENZA Whirlpool Napoli, l’arcivescovo Battaglia sferza la politica:... LA VERTENZA Whirlpool Napoli, l'operaio all’ufficiale giudiziario con... LA VERTENZA Whirlpool Napoli, tensioni in piazza e vertice in prefettura: Orlando...

E’ quanto afferma il segretario generale della Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci, rispetto alla mancata proposta di un investimento per la Campania con Intel. Nello specifico, secondo Ricci, non si sa se la regione non sia stata coinvolta o se non sia stata posta dovuta attenzione verso questa opportunità; in entrambi i casi la cosa sarebbe grave, considerata anche la crisi industriale e produttiva in cui versa la regione, e difficili vertenze come quella Whirlpool, da tempo al centro delle notizie. Prosegue Ricci: «Nei progetti presentati dalle quattro regioni vengono proposti poli e distretti industriali e sinergia con le università. Tutte cose che la Campania ha e che potrebbero rappresentare un grande argomento attrattivo per questa tipologia di investimenti. Parliamo di 3 milioni di metri per l’apertura di un polo produttivo e di una seconda area di 350 mila metri quadrati per un polo di assemblaggio».

Conclude: «Chiediamo al Presidente De Luca di intervenire direttamente con il presidente Draghi, nelle cui mani è il dossier relativo alla proposta Intel, per verificare la possibilità di inserimento della nostra regione. Temiamo che la scelta del sito possa essere orientata verso altri lidi, non solo geografici, con una logica di abituale indifferenza verso i territori del Mezzogiorno».