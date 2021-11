Whirlpool Napoli, notte al ministero per lavoratori e sindacati: «Siamo stati abbandonati»

Sono quasi 48 ore di lotta non stop a Roma. Questa notte sindacati ed operai Whirlpool di Napoli sono rimasti a dormire, infatti, sulle sedie all’interno del ministero dello Sviluppo Economico dopo che i funzionari dell’esecutivo si sono defilati intorno alle 19 di ieri. Oggi, invece, è previsto un incontro tra la multinazionale statunitense e il Consorzio proposto dal governo. Ma al momento i circa 320 lavoratori restano in uno stato di abbandono ed incertezza.

APPROFONDIMENTI LA VERTENZA Whirlpool Napoli, lavoratori in partenza per Roma: «Non... LA VERTENZA Whirlpool, al Mise i sindacati restano a oltranza e gli operai vanno... LA VERTENZA Whirlpool, la missione dei lavoratori a Roma

«Abbiamo dormito poco - racconta Vincenzo Accurso Rsu del sito con la voce ancora provata dalla nottata - . Abbandono totale siamo abbandonati. Non sanno cosa dirci e ci hanno lasciato qui senza prendersi responsabilità. Ora non sappiamo neanche come e quando tornano ( i funzionari ndr) sappiamo solo che devono fare una riunione con Whirlpool e il Consorzio per mettere nero su bianco la vendita del sito».

«Vorremmo sentire i ministri - precisa Accurso - ma qua non si capisce niente. Saremo qui fin quando i carabinieri non ci vengono a cacciare».

Nel mentre i lavoratori napoletani, quelli che ieri erano invece in presidio all’esterno del Dicastero dello Sviluppo, sono tornati a casa in nottata ma già stamattina ripartiranno nuovamente alla volta della capitale. È una lotta, difatti, senza sosta. In attesa di risposte dal Governo che ieri al 30esimo tavolo di crisi neanche si è presentato mandando nella mischia “solo delle controfigure” tuonano le sigle sindacali.