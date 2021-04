Whirlpool Napoli, spiraglio per gli operai di via Argine: ecco il piano della Seri

Dalle lavatrici al polo europeo delle batterie a litio. Per i lavoratori Whirlpool di Carinaro si tratta di una prospettiva piuttosto concreta, dopo l'incontro di ieri tra il ministro allo sviluppo economico Giorgetti e il gruppo Seri. E dal progetto Teverola 2 potrebbero scaturire nuove possibilità anche per i 350 operai dello stabilimento di Napoli, il cui futuro lavorativo è più che mai incerto, in seguito alla chiusura della gloriosa...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati