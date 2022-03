Whirlpool Napoli, la rabbia degli operai: lavoratore colto da malore, bloccato lo svincolo autostradale

Dopo l’assemblea in fabbrica, terminata solo poco fa, un gruppo di tute blu ha incominciato un corteo, scortato dalle forze dell’ordine lungo via Argine. Il corteo, giunto in via delle Repubbliche Marinare intorno alle 12.20, ha bloccato un accesso dell’ingresso autostradale dell’A3. Dopo circa mezz’ora di presidio statico un operaio ha avvertito un malore, probabilmente un attacco di nervi, ed è svenuto proprio a ridosso dell’ingresso autostradale. Ora si attende l’arrivo di un’ambulanza, mentre i sindacati di Fim, Fiom e Uilm, contemporaneamente, sono stati convocati per un tavolo in prefettura che si terrà a breve.

APPROFONDIMENTI L'INDUSTRIA Whirlpool Napoli, salta il tavolo: consorzio non perfeziona... LA LEGALITÀ Landini a Napoli tra gli studenti di Ponticelli: «La sicurezza... L'INDUSTRIA Campania, ecco il piano per attrarre gli investimenti stranieri

È ormai massima la tensione che si respira tra gli ex lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Napoli. Dopo la brusca frenata prima del Consorzio, che dovrebbe acquisire la fabbrica di lavatrici per creare un Hub della mobilità sostenibile, e successivamente dell’esecutivo, il quale ha posticipato il tavolo sulla lunghissima vertenza – che si doveva tenere il primo di questo mese - al prossimo 23 marzo, a seguito dei ritardi sul passaggio dello stabile dall’azienda statunitense al pool di imprenditori interessati al progetto di reindustrializzazione del sito. Gli stessi che hanno evidenziato sullo stabile di via Argine, prima problemi urbanistici ed ambientali e successivamente anche problematiche strutturali. Mentre, sul fronte del piano industriale, le nuove produzione restano ancora tabù. Al momento, infatti, si conosce solo il capo fila del Consorzio: l’Adler del noto imprenditore campano, Paolo Scudieri.

Così, solo nella serata di ieri, le organizzazioni sindacali di Fim, Fiom e Uilm, hanno inviato una lettera per far luce sulla vicenda alle massime istituzioni locali quali: il governatore della Regione, Vincenzo De Luca, l’assessore al Lavoro di Palazzo Santa Lucia, Antonio Marchiello, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e il prefetto, Claudio Palomba.

«A seguito del mancato incontro – si legge sulla missiva redatta dalle parti sociali - previsto con il governo per il 1/3/2022, sulla vertenza in oggetto per la presentazione del progetto industriale, vi chiediamo un incontro urgente preoccupati per i risvolti sociali e per le possibili ripercussioni di ordine pubblico».