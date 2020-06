Whirlpool, si riapre la trattativa: sul tavolo del Mise le offerte per acquisire lo stabilimento

Si riapre il tavolo Whirlpool sul futuro del sito di Napoli e dei 420 lavoratori dello stabilimento di via Argine. Il Mise infatti, a quanto si apprende, ha convocato la multinazionale americana e i sindacati per il 2 luglio prossimo. Al confronto, ancora in videoconferenza, parteciperanno anche Invitalia e la Regione Campania. Sul tavolo le possibili offerte di acquisizione dello stabilimento per un rilancio del sito.



Ultimo aggiornamento: 18:08

