Giovedì 6 Giugno 2019, 10:49

Gli operai della Whirlpool di Napoli stanno effettuando un sit in su via Argine, davanti allo stabilimento, bloccando il traffico. La protesta, spiega Giovanni Sgambati, segretario generale della Uilm Campania, «è stata decisa perchè l'azienda continua a sostenere un non futuro per Napoli, confermando di non avere alcuna prospettiva per lo stabilimento. L'azienda deve sapere che porteremo avanti una campagna «Io non compro Whirlpool se non produce a Napoli», informando i cittadini con una massiccia attività di sensibilizzazione».