Mercoledì 16 Ottobre 2019, 08:02 - Ultimo aggiornamento: 16-10-2019 08:19

«Cessazione dell'attività produttiva, con decorrenza 1 novembre 2019» scrivono i capi della Whirlpool in un comunicato freddo che non lascia speranze, a oggi, sul destino dell'azienda. Tra 15 giorni i 420 operai della fabbrica di lavatrici di via Argine - siamo a Napoli nell'area est - non avranno più uno stipendio. «È come sapere il momento preciso in cui si muore che vita è mai questa? Da stasera inizia un presidio diverso, più duro niente deve entrare e niente deve uscire perché l'azienda deve sapere che non può fare tutto quello che vuole» raccontano nella «sala delle assemblee» sfogando la rabbia sui rappresentanti sindacali che cercano di smorzare ed evitare spaccature. Per loro la speranza c'è ancora «perché si parla di cessazione delle attività non più di vendita dell'azienda». Sottigliezze politiche, anche sostanziali, che tuttavia non hanno l'effetto di risollevare il morale di chi davanti a sè ha il baratro della disoccupazione e del portafoglio vuoto. Nessuno molla tra le donne e gli uomini della Whirlpool lotteranno - e la lotta è iniziata il 31 maggio - fino all'ultimo respiro prima di appendere nell'armadietto le tute di lavoro marchiate a caratteri cubitali con il logo della multinazionale americana. Ma la botta è stata forte, un pugno in faccia che fa barcollare e visto che nessuno di loro è Rocky Balboa lo scoramento c'è e si vede sui volti sconvolti.