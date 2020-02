Operai Whirpool e Sardine insieme verso un grande evento in piazza: “questa è la vertenza della città che ci unisce tutti”

Presidio “a staffetta” con banchi informativi su tutte le vertenze che in questi ultimi mesi, hanno messo - e mettono - a rischio centinaia di posti di lavoro. Una manifestazione di solidarietà che si concluderà il giorno 18 Febbraio, con un evento - in fase di definizione - che vedrà la partecipazione di personaggi e rappresentanti del mondo della politica e dello spettacolo. Questo il programma degli operai della Whirpool e delle Sardine napoletane che questa mattina è stato presentato nel corso di una conferenza stampa, nella sala conferenze dell'azienda di via Argine.



«Da Lunedi ci sarà un presidio fisso – dichiara il delegato sindacale Rsu-Uilm Vincenzo Accurso – all'esterno del nostro stabilimento. Un punto di raccolta di informazioni sulla vertenza che ci riguarda e che in questi mesi è diventata il simbolo della lotta per il lavoro. Una settimana in cui si alterneranno ragazzi e ragazze delle “sardine” che da oggi ci staranno vicini per il prosieguo della nostra battaglia».

Una “alleanza solidale” che terminerà il prossimo 18 Febbraio con un evento in piazza – ancora da stabilire – a cui prenderanno parte anche personaggi del movimento come Mattia Santori e Jasmine Cristallo.

«Questa è la vertenza della città – afferma Stefano Di Vaio delle “Sardine” – che deve vedere la partecipazione di tutti. Vogliamo passare il megafono a queste realtà per far sì che si conoscano le loro rivendicazioni. Le richieste dei lavoratori vanno ascoltate e noi vogliamo batterci per questo. Abbiamo deciso di nuotare uniti e coesi in giro per il nostro paese. In queste settimane infatti, ricreeremo un banco che dal sud abbraccerà le sardine del nord, per stare uniti e mettere in risalto situazioni come quelle della Whirpool, a cui abbiamo intenzione di stare sempre più vicino».

