Wizz Air, da Napoli Capodichino parte il volo per Abu Dhabi

Primo volo Wizz Air, oggi, tratta Napoli - Abu Dhabi. Due imbarchi previsti a settimana per la compagnia atterrata per la prima volta in Italia nel 2004, che oggi può contare su una flotta di 173 aeri, 6 basi e voli in partenza da 25 aeroporti italiani. In particolare, da Napoli Capodichino, dove la compagnia fa base da luglio 2021, sono operative 26 rotte verso 15 paesi.

«Siamo lieti di poter ufficialmente inaugurare questo nuovo collegamento dall'aeroporto di Napoli, con cui Wizz Air porta avanti una proficua e duratura collaborazione - sottolinea in una nota Daria Sergeeva, corporate communications manager della compagnia -. Per Wizz Air, che si impegna ogni giorno per offrire sempre più rotte internazionali e opportunità di viaggio a basso costo ai passeggeri italiani, si tratta di un grande traguardo. Ci auguriamo che questa nuova tratta possa rafforzare ulteriormente l'interscambio tra i due paesi».