Young Signorino aggredito a Napoli: annullato il concerto

Brutta disavventura per il trapper Young Signorino aggredito a piazza Garibaldi appena arrivato in città per uno show al Punk Tank Cafè, nel cuore di Napoli. Sono stati proprio i gestori del locale a darne l'annuncio con un post sui social: «Purtroppo l'evento previsto per stasera è annullato per motivi che non competono a noi. Stamani all'arrivo a piazza Garibaldi l'artista è stato aggredito e per forza di cose è dovuto tornare a Roma. Ci scusiamo comunque con tutti i nostri clienti», il testo poi modificato in un più sobrio post di scuse.