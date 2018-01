Cinque pistole cariche nascoste nella canna fumaria: arrestato | Video

Mercoledì 10 Gennaio 2018, 09:18 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2018 09:27

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Poggioreale hanno arrestato per detenzione e porto illegale di armi da fuoco clandestine Salvatore Bove, un 26enne di via del Sestante già noto alle forze dell'ordine per reati legati alla droga. L'uomo è stato notato in via Stadera, mentre parlava con due persone. Alla vista dei carabinieri, Bove ha raccolto uno zainetto da terra e si è allontanato frettolosamente sul ballatoio e poi su una scala esterna per poi scendere, poco dopo, ma senza zainetto.È dunque scattata l'ispezione dei carabinieri, che nel terrazzo, nascosto in una canna fumaria, hanno trovato lo zainetto. Dentro c’erano cinque pistole semiautomatiche (2 calibro 7,65, 2 calibro 9, una 22): quattro con matricola abrasa e una su cui sono in corso accertamenti. Tutte le armi erano cariche e pronte a sparare. Le pistole sono state inviate al Racis di roma per verificare il loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o di intimidazione. Bove è stato portato al carcere di Poggioreale.