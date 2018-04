Giovedì 26 Aprile 2018, 12:00 - Ultimo aggiornamento: 26-04-2018 12:09

Non sarà famosa come i calciatori del Napoli, ma per gli appassionati di basket in tutta Italia il nome di Cecilia Zandalasini non è di certo nuovo. La giovane cestista classe 1996 è un simbolo sia della sua squadra di club che della nazionale italiana ed è riuscita a farsi apprezzare anche oltreoceano negli ultimi mesi, vista la sua partecipazione alla WNBA (la lega cestistica femminile più importante al mondo) con la maglia delle Minnesota Lynx, squadra con cui in pochi mesi ha vinto il titolo. Ieri, però, la giocatrice della Famila Schio era con la sua squadra a Napoli, impegnata contro la Dike Basket in una delle gare dei Playoffs del massimo campionato italiano. Una serie bellissima quella tra le venete e le napoletane, che ha visto tanto spettacolo in campo.La Zandalasini ha saputo dare una mano importante alle compagne, ma nelle ultime ore si è fatta notare dai tifosi, soprattutto campani, per un post caricato sul suo account Instagram che ha fatto infuriare tutti. Immortalato nella foto c'è un bidone dell'immondizia ormai straripante con la didascalia «From the moon to the trash and back» e tanto di hashtag #Napulèè.La foto non è piaciuta a tanti appassionati napoletani di basket che da mesi seguono sui social le avventure della cestista. Molti hanno provato a scriverle direttamente da instagram, lei ha risposto con tanto di scuse a chi l'accusava per l'offesa nei confronti della città. Di tutta risposta, la Zandalasini ha subito cancellato la foto, promettendo delle scuse pubbliche in cui spiegherà l'intento della sua foto.