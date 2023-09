Zes Sud, Carfora (Confimi): «Passo cruciale per sviluppo»

«Totale apprezzamento per il decreto per il Sud, approvato dal consiglio dei ministri». E’ il commento del presidente Confimi Indutria Campania Luigi Carfora intervenendo sulla questione Zes Mezzogiorno.

Il provvedimento governativo prevede la creazione di una Zes unica per le regioni meridionali, insieme a un credito d'imposta annuo di 1,5 miliardi per gli investimenti in beni strumentali. «È importante sottolineare - aggiunge Carfora - che il credito d'imposta sarà esteso all'intera area delle regioni coinvolte, non solo al perimetro delle attuali Zes». «Questa misura siamo convinti - evidenzia - rappresenti un passo significativo per favorire lo sviluppo e migliorare la competitività del Mezzogiorno, in particolare tra Campania e Puglia, che sono due regioni strategiche per la coesione territoriale».

E di questo se ne parlerà il 13 settembre prossimo al seminario "ZES & SOSTENIBILITÀ: binomio vincente per la crescita del Sud Italia", organizzato da Confimi Industria Bari-Bat-Foggia, in collaborazione con il Centro Studi INTRAPRESA e con la partecipazione di Confimi Industria Campania. All’evento, che si terrà (ore 10.30) presso il Palazzo dei Congressi della Fiera del Levante di Bari, si prevede la partecipazione di esperti e rappresentanti del mondo imprenditoriale, istituzionale e accademico.

Il seminario, che fa parte del progetto di ricerca HR ESG ACCELERATOR, promosso da Unisalento/Confimi Industria Bari/Job Italia, fornirà strumenti innovativi per le imprese che desiderano investire nella responsabilità sociale e ambientale. «Sarà un'occasione unica per approfondire le tematiche delle ZES e della sostenibilità, fattori chiave per lo sviluppo del Sud Italia», sostiene il presidente Confimi Campania.

Il decreto per il Sud prevede anche l'istituzione di una cabina di regia e di una struttura di missione presso Palazzo Chigi per coordinare, vigilare e monitorare le attività e gli incentivi legati alla gestione della ZES. Oltre, all'assunzione di circa 2.130 persone a tempo indeterminato negli enti locali e nelle regioni, al fine di rafforzare la capacità amministrativa e tecnica delle istituzioni locali. Carfora sottolinea inoltre «l'importanza delle opere di urbanizzazione primaria e delle infrastrutture necessarie per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale nelle Zone Economiche Speciali, considerandole indispensabili per il progresso economico e sociale delle regioni Meridionali”, auspicando “questo sia solo un primo passo per invertire la rotta della recessione economica e della fuga delle aziende e dei cervelli verso nazioni estere più attrattive».