Furto in casa di Piotr Zielinski. ​I carabinieri sono intervenuti in via Ripuaria per il furto consumato nell’abitazione attualmente in uso al giocatore del Napoli che non era in casa al momento del raid. In corso di accertamento l’entità degli oggetti portati via.

Portata via e poi ritrovata l’auto che il centrocampista polacco aveva parcheggiato davanti all’abitazione.