Bus turistici nella ztl centro storico di Napoli, pioggia di multe dai vigili urbani

il Gruppo Intervento Territoriale della Polizia locale di Napoli ha sanzionato 30 autobus per violazione dell’ordinanza 585 del 2 dicembre che prevede per il periodo dal 6 dicembre al 5 gennaio 2020, tutti i giorni dalle 7 alle 19 il divieto di transito ai veicoli superiori a 9 posti nella zona a Traffico Limitato del Centro Storico.

L’assessore Alessandra Clemente dichiara: «Sono interventi necessari e doverosi in favore della vivibilità del centro cittadino in un periodo di particolare congestione da parte della polizia locale al fine di dare vivibilità al centro storico». Durante le attività di controllo, gli agenti hanno anche sanzionato due conducenti in possesso di patente scaduta di validità e un altro con patente di categoria diversa.

