Zona Asi di Caivano, è allarme sicurezza: arriva la vigilanza armata

«La sicurezza non va mai in vacanza». È lo slogan del Consorzio Asi di II livello che ha attivato un dettagliato piano di vigilanza armata sull’intero territorio produttivo di Pascarola a tutela della sicurezza di imprenditori e lavoratori. L’obiettivo è quello di elevare il livello di guardia sulla vasta cittadella industriale, dove insistono circa 110 attività produttive, specialmente in questo periodo estivo nel quale molte aziende sono chiuse per ferie.

Dunque l'importante provvedimento servirà a dare così una risposta concreta agli episodi di raid notturni e diurni ai danni di impianti e strutture delle fabbriche che spesso vengono attuati anche lungo l’area di confine con la città di Marcianise. Pertanto i vertici consortili hanno già affidato tale servizio alla società “Il Notturno”.

«Abbiamo attivato un servizio di ronda, vigilanza e perlustrazione armata con l’impiego di guardie giurate a bordo di autovetture radiocollegate alla centrale operativa - spiegano Franco Rea e Nino Navas, rispettivamente presidente e vicepresidente del Consorzio Asi di II livello di Caivano - il rastrellamento della zona, che si svolgerà tutti i giorni, si è reso necessario per stroncare sul nascere episodi incresciosi che si sono verificati in precedenza. Tutti gli operatori e le aziende che insistono nella nostra zona industriale devono avere piena consapevolezza che i loro beni, anche e soprattutto in questo periodo estivo, saranno sempre tutelati e che la sicurezza interna al nostro agglomerato rappresenta un principio fondamentale del Consorzio».