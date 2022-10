Zona industriale di Crispano: il Comune assegna gli ultimi 18 lotti

Un provvedimento storico, atteso da anni dagli imprenditori. La giunta municipale di Crispano, guidata dal sindaco Michele Emiliano, ha approvato il bando di assegnazione degli ultimi 18 lotti della zona industriale.

Tra i lotti da affidare, tredici sono con superficie massima pari a 1.500 metri quadrati e cinque lotti, invece, con una superficie massima di circa 2.500 metri quadrati.

I suoli messi a bando sono destinati ad attività artigianali, ovvero ad attività catalogabili nella piccola industria ai sensi della vigente normativa. Inoltre, quattro lotti dell’area Pip (nei pressi dell'accesso all'asse mediano Nola-Villa Literno) sono stati destinati all’imprenditoria giovanile.

All’assegnazione dei lotti di terreno possono partecipare le imprese costituite in forma singola o associata, esercenti di una o più attività afferenti all’artigianato ed alla piccola industria, ad esclusione degli impianti di produzione, impiego trattamento o deposito legate alle industrie insalubri.

“Insomma - precisa il capo dell’esecutivo cittadino - puntiamo a valorizzare finalmente l’area Pip, attraverso il concetto dello sviluppo sostenibile. Una crescita che sia economica e occupazionale, ma che rispetti anche l’ambiente e la vivibilità del territorio. Un plauso particolare va all’assessore Nicola Mazzara, per il suo prezioso contributo alla definizione dell’importante provvedimento”.

Per partecipare al bando di assegnazione i soggetti interessati devono inviare la domanda in formato digitale all’indirizzo urbanistica@pec.comune.crispano.it, entro e non oltre le ore 23.59 del 18 dicembre 2022, utilizzando esclusivamente una casella di posta certificata (Pec). La modulistica, le informazioni utili sulla procedura da seguire, il bando e tutti gli allegati sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Crispano (www.comune.crispano.na.it).

“In alternativa - sottolinea il sindaco Emiliano - gli uffici comunali di via Pizzo delle Canne sono a disposizione dell’utenza per qualsiasi chiarimento”.