Zona orientale di Napoli, due arresti per droga e uno per rapina

Due arresti per droga e uno per rapina nella zona orientale di Napoli da parte dei Carabinieri di vari Reparti della Compagnia di Poggioreale. In particolare, i militari della Stazione di San Giovanni a Teduccio hanno arrestato A.Z., una 36enne di via villa San Giovanni già nota alle forze dell'ordine. Insospettiti da un insolito andirivieni di persone nella sua abitazione, i militari hanno fatto irruzione effettuando perquisizione domiciliare e trovando 5 stecchette di hashish (7,40 grammi) e un 'panettò dello tipo di stupefacente (16 grammi), 6 dosi di cocaina (1,35 grammi) oltre a 125 euro in denaro contante ritenuto provento dello spaccio. L'arrestata dopo le formalità di rito è stata tradotta ai domiciliari nella sua abitazione in attesa di rito direttissimo.



A Barra, invece, i Carabinieri del Nucleo Operativo di Poggioreale hanno arrestato G.C., un 20enne del corso Sirena. Dopo averne osservato a distanza i movimenti e documentando diverse cessioni di droga, i militari dell'Arma l'hanno bloccato e sottoposto a controllo, trovandogli un panetto di hashish del peso di 100 grammi. Perquisito subito dopo anche il domicilio, dove sono state rinvenute 23 stecchette di hashish (68 grammi), 80 euro in denaro contante e un bilancino di precisione. Anche lui è ai domiciliari in attesa di rito direttissimo. Sempre a Barra, infine, i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Siena a carico di P.T., un 29enne di via Marghieri già ai domiciliari per rapina: dovrà espiare in carcere un anno e 14 giorni di reclusione per una rapina commessa nel 2016 a Sinalunga, in provincia di Siena. Dopo le formalità di rito è stato portato al carcere di Poggioreale.

Domenica 5 Agosto 2018, 11:36

