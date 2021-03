Zona rossa in Campania, a Ischia parrucchiera inizia lo sciopero della fame

«Sarò in sciopero della fame per protesta contro l' ennesimo provvedimento che dichiara la Regione Campania, isole comprese, zona rossa, con tutte le limitazioni che ne conseguono»: è questo il sunto della lettera che Carmelo Amente, 71enne ischitano ha inviato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al premier Mario Draghi, al prefetto di Napoli, al governatore Vincenzo De Luca ed alle forze dell'ordine per annunciare la sua iniziativa di protesta.

Amente, di professione coiffeur, sottolinea di non negare il virus ma che per l'attuale basso numero di contagi a Ischia andavano adottate misure diverse dal resto della regione e che tutte le categorie sociali dopo un anno dello stato di emergenza si trovano oggi in gravissime difficoltà economiche.

