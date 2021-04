Sono molteplici le attività commerciali di Napoli che oggi hanno deciso di rialzare la saracinesca in forma di protesta. Il Dpcm in vigore impone la chiusura per i negozi di abbigliamento, calzature e gioielleria ma consente la regolare attività commerciale per altri esercizi dello stesso comparto, come ad esempio la vendita di intimo e articoli sportivi.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati