Ztl di Nisida, denunciata studentessa con la mascherina chirurgica per coprire la targa dell'auto

Movida e vita notturna il focus del controllo straordinario dei carabinieri della compagnia Bagnoli, insieme a quelli del nucleo radiomobile di Napoli. Denunciata una giovane studentessa di Cicciano. Ha occultato la targa della sua auto con una mascherina chirurgica nel tentativo di eludere la Ztl di via Nisida.



È stato denunciato anche un 31enne, alla guida di una berlina senza mai aver conseguito la patente di guida. Altre persone sono state denunciate perché chiedevano denaro agli automobilisti in cerca di sosta. Tutti i parcheggiatori abusivi segnalati erano lungo via Coroglio, attorno ai locali notturni.

Durante le operazioni, è stata rinvenuta e sequestrata una pistola Beretta 98 FS, risultata rubata a Casoria nel dicembre 2020.

L’arma aveva il colpo già in canna. Sarà sottoposta ad accertamenti balistici e dattiloscopici per verificare se sia stata utilizzata in fatti di sangue.

Nascosti in un'aiuola, ancora in Via Coroglio, circa 100 grammi di hashish.