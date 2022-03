I 130 anni del Mattino: gli auguri delle istituzioni

In occasione dei 130 anni dalla nascita de Il Mattino, le forze politiche hanno voluto esporsi ringraziando e lodando il lavoro svolto dalla testata nel corso della sua storia. Partendo dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, fino al ministro della Salute Roberto Speranza moltissime personalità polithce hanno voluto innaugurare un «Buon compleanno» al giornale e alle sua redazione in occasione di questo importante anniversario. Nel corso della giornata della giornata sono stati tanti gli auguri, pubblicati in forma ufficiale e sui social natwork da diversi rappresentanti del mondo politico italiano.

Vincenzo De Luca

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha deciso di affidarsi ai social per celebrare l'anniversario dei 130 anni anni dalla nascita de «Il Mattino». Un omaggio e un ringraziamento il suo alla mission che il giornale da sempre porta avanti.

Gaetano Manfredi

«Tanti auguri a Il @mattinodinapoli per i suoi primi 130 anni di storia vissuti innovando nel solco della tradizione. Un quotidiano capace di rappresentare l'identità di #Napoli come capitale del Mezzogiorno sempre più proiettata verso l'Europa.» ha twittato il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

Roberto Fico

«Auguri al Mattino di Napoli, da 130 anni la voce di Napoli e del Sud, un caposaldo dell'informazione nazionale. Ha contribuito, anche grazie ai grandi giornalisti che vi hanno scritto, al racconto del Mezzogiorno ed è diventato un elemento identitario essenziale della città» a parlare è il presidente della Camera Roberto Fico.

Roberto Speranza

«Oggi Il Mattino compie 130 anni ed è una festa non solo per questa storica testata, ma per l’editoria tutta e per i lettori, che possono contare sulla sua voce autorevole. Una presenza di riferimento, nel panorama dei media italiani, da cui arriva un contributo fondamentale per l’informazione e il racconto della nostra società, di Napoli, del Mezzogiorno e di tutto il Paese. Buon anniversario a Il Mattino e grazie a tutti i lavoratori, giornalisti, poligrafici, tecnici e amministrativi, che con il loro impegno quotidiano assicurano un servizio prezioso alla collettività» ha scritto il ministro della salute Roberto Speranza in un messaggio iindirizzato al giornale.

Giovanni Sgambati (segretario generale della Uil Napoli Campania)

Il segretario della Uil, celebra l'anniversario della nascita del giornale attraverso un tweet:

Nicola Ricci (segretario generale Cgil Napoli Campania)

«Auguri al quotidiano Il Mattino che oggi compie 130 anni. Dal 1892, il quotidiano fondato da Matilde Serao ed Edoardo Scarfoglio, rappresenta un'istituzione nel panorama dell'informazione a Napoli e nel Mezzogiorno, raccontando la storia della Campania attraverso i principali eventi che l'hanno attraversato in oltre un secolo di vita. Dalla cronaca dei fatti quotidiani ai grandi eventi come il colera, il terremoto, le guerre di camorra e le tante, purtroppo, crisi industriali che hanno interessato migliaia di lavoratrici e lavoratori». Così, in un messaggio al direttore de «Il Mattino», il segretario generale della Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci. «Un impegno quotidiano da parte delle giornaliste e dei giornalisti de Il Mattino - continua Ricci - che, nel loro lavoro, hanno sempre avuto come unico riferimento i lettori ed i cittadini campani». «Un impegno verso un'informazione anche in campo economico, seria e documentata, che ci auguriamo - conclude Ricci - possa continuare confermando la vocazione di libertà e autonomia che l'ha sempre caratterizzata» conclude.

Doriana Buonavita (segretaria generale Cisl Campania)

«Al direttore, ai giornalisti e a tutta la squadra de Il Mattino la Cisl Campania fa gli auguri di buon anniversario. Un quotidiano che è punto di riferimento per tutto il Mezzogiorno ed in particolare per la Campania, a difesa di un Sud sempre più discriminato, ma anche voce delle tante eccellenze del territorio e pungolo per le istituzioni e la politica. Nonostante la crisi e le difficoltà il Mattino continua ad essere presente nel panorama editoriale e rappresentare una parte della cultura della nostra regione». È quanto afferma Doriana Buonavita, segretaria generale della Cisl Campania.