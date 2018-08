Mercoledì 15 Agosto 2018, 20:42

Scavi di Pompei da sold out: 16mila ingressi a Ferragosto. Nonostante la pioggia la città romana è stata presa d'assalto dai turisti stranieri, incuriositi dal Ferragosto dei suoi abitanti. Il racconto social, postato dallo staff del Parco Archeologico sul profilo Facebook, è diventato virale. "Non tutti sanno che il Ferragosto era già una festività romana", racconta il post. "Durante le Feriae Augusti, dal nome dell’imperatore per antonomasia che le aveva istituite, il lavoro nei campi era sospeso, si organizzavano in tutto l’impero feste e corse di cavalli, e gli animali da tiro, finalmente a riposo, erano adornati con colorate ghirlande di fiori. Originariamente, la festa si celebrava il primo del mese e si protraeva per qualche giorno, offrendo ai lavoratori dei campi una meritata tregua dalla calura e dalla fatica. E’ con la Chiesa Cattolica, intorno al VII secolo, che la festa si sposta al 15 agosto, in coincidenza dell’Assunzione della Vergine. Incontrandosi per strada i Pompeiani si sarebbero scambiati doni e auguri. Anche dal Parco Archeologico di Pompei, bonas ferias augustales a tutti voi!".