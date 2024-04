25 aprile, ingresso gratis ai musei: ecco i dati della Campania

«L'ingresso gratuito nei musei, nei parchi archeologici e nei luoghi della cultura statali, anche quest'anno, in tre date altamente simboliche per la nostra storia come il 25 aprile, il 2 giugno e il 4 novembre, non è una scelta formale ma sostanziale perché intende legare il nostro patrimonio culturale a giornate importanti per la Nazione. Oggi celebriamo la Festa della Liberazione dal nazifascismo. In occasione di queste tre ricorrenze, ho voluto fortemente l’apertura gratuita dei nostri siti museali affinché i visitatori potessero godere delle nostre bellezze artistiche e facendo diventare anche la cultura protagonista di anniversari così significativi. Prima non era così».

Lo dichiara il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, commentando i primi dati disponibili degli ingressi nei musei in questa giornata di apertura gratuita.

I dati provvisori dei siti in Campania

Parco archeologico di Pompei - Area archeologica di Pompei: 22.048;

Reggia di Caserta: 12.286;

Palazzo Reale: 7.278;

Castel Sant'Elmo e Museo del Novecento: 7.260;

Museo archeologico nazionale: 6.501;

Area archeologica e Museo di Paestum: 3.501;

Parco archeologico di Ercolano: 3.296;

Museo di Capodimonte: 2.256;

Complesso Monumentale e Biblioteca dei Girolamini: 1.257;

Parco archeologico di Pompei - Scavi archeologici di Stabiae - Villa Arianna e Villa San Marco: 835;

Parco archeologico dei Campi Flegrei - Museo archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia: 705;

Museo archeologico dell'antica Capua e Mitreo di Santa Maria Capua Vetere: 599;

Anfiteatro campano - Museo archeologico dell’antica Capua e Mitreo di Santa Maria Capua Vetere: 599;

Parco archeologico di Pompei - Villa di Poppea-Oplontis: 558;

Parco archeologico dei Campi Flegrei - Parco archeologico di Cuma: 408;

Parco archeologico dei Campi Flegrei - Anfiteatro Flavio di Pozzuoli: 344;

Parco archeologico dei Campi Flegrei - Parco archeologico delle Terme di Baia: 332.