A Mario Martone il Premio Bper Napoli: giovedì alle 11 la premiazione al Suor Orsola

«Per aver ridisegnato l’identità napoletana attraverso i linguaggi del Teatro e del Cinema». Ecco la lusinghiera sintesi delle motivazioni con cui sarà assegnata al regista napoletano Mario Martone la seconda edizione del Premio Bper Napoli ideato dall’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli insieme con Bper Banca ed assegnato a un personaggio (attore, regista, autore, sceneggiatore o altro) che negli ultimi anni abbia raccontato Napoli sul piccolo o sul grande schermo. La premiazione, in diretta streaming giovedì 11 Ottobre alle ore 11 sulle pagine Facebook del Corriere del Mezzogiorno e del Suor Orsola, si svolgerà nel Centro di produzione del Master in Cinema e Televisione dell'Università Suor Orsola Benincasa diretto dal produttore de “La grande bellezza” Nicola Giuliano.

«Sin dal suo esordio alla regia cinematografica con in “Morte di un matematico napoletano”, Mario Martone è stato tra i registi contemporanei che hanno meglio interrogato, sovvertito e riconfigurato le convenzioni cinematografiche come parte di un completo riesame dell'identità napoletana contribuendo in maniera decisiva a trasformare Napoli nel fiorente centro di produzione cinematografica che i numeri odierni ci raccontano. Da ultimo aver lanciato e vinto la grande sfida, anche pedagogica, di trasportare sul grande schermo la storia del teatro napoletano (da De Filippo a Scarpetta) rende Martone uno dei migliori Maestri per i giovani che si affacciano alle diverse professioni del cinema e della televisione». Così Arturo Lando, coordinatore scientifico del Master in Cinema e Televisione del Suor Orsola, esplicita nel dettaglio le motivazioni del premio a Martone che, proprio al Suor Orsola, nel 2013 aveva girato gran parte delle scene napoletane di un altro suo grande capolavoro: “Il giovane favoloso”.

La seconda edizione del Premio Bper Napoli sarà anche l’occasione per la presentazione del bando di iscrizione alla settima edizione del Master in Cinema e Televisione del Suor Orsola (iscrizioni aperte fino al 28 Novembre e lezione inaugurale il 13 Dicembre). Insieme con Mario Martone, Nicola Giuliano ed Arturo Lando prenderanno parte alla presentazione, coordinata dalla giornalista Laura Valente, esperta di arti performative e management culturale, il Rettore dell’Università Suor Orsola Benincasa, Lucio d’Alessandro, il responsabile dell’area Relazioni esterne di Bper Banca, Eugenio Tangerini, il responsabile della sezione Cinema del Master Gianfranco Pannone (regista e documentarista cinematografico), i docenti del Master in Cinema e Televisione e una delegazione degli allievi eccellenti delle ultime edizioni.