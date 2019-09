CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 5 Settembre 2019, 07:57

La paura va in scena. Dal 13 al 15 settembre, dalle 16 alle 24, nella ex Base Nato di Bagnoli, al via il Napoli Horror Festival, rassegna di pellicole, giochi e artisti di strada dal variegato e fittissimo programma. Si tratta di un evento articolato che si pone come obiettivo l'aggregazione e lo scambio di esperienze, informazioni e notizie sul mondo horror attraverso la letteratura, il cinema, la psicologia, la musica, le arti visive, l'arte di strada, il circo.