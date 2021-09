Napoli, convegno dei 70 anni del Movimento di Cooperazione Educativa

Sabato 25 settembre il Movimento di Cooperazione Educativa, in occasione del 70º anniversario dalla fondazione, sarà a Napoli. Nella Sala del Capitolo del Convento San Domenico Maggiore, si terrà un’intera giornata di studio su ecosistemi formativi e lotta alla dispersione e all’abbandono. Sarà un’occasione per recuperare e riannodare i fili della presenza del Movimento di Cooperazione Educativa a Napoli e in Campania e per tracciare nuovi percorsi educativi ispirati alla pedagogia popolare, rispondenti ai bisogni formativi di oggi e del futuro.

APPROFONDIMENTI LA RASSEGNA Il tempo della "scuola sconfinata": confronto nazionale... LA SCUOLA Mascherine in classe, gli esperti divisi: «Tutto... ITALIA Napoli, la protesta per la riapertura della scuola Scherillo

Fondato nel 1951, il Movimento di Cooperazione Educativa è un’associazione di insegnanti/educatori per una scuola cooperativa, inclusiva, pubblica, laica, democratica, a sostegno del diritto all’istruzione. Per celebrare i 70 anni di forte impegno sono stati programmati diversi appuntamenti in luoghi simbolo per l’associazione per storia e iniziative. A Napoli, la complessità del territorio si offre da sempre come sintesi emblematica di varietà e contrasti presenti nelle diverse aree del paese, da nord a sud. In questa tappa si parte con forza dal passato per spunti di riflessione e analisi su interventi e progetti del presente e del futuro con chi, a scuola, all’Università e nella società civile, sente il bisogno di contrastare la povertà educativa.

Ritrovando le radici della pedagogia popolare in tante azioni come il doposcuola di Mario Borrelli ai baraccati della Marina, poi con la Casa dello Scugnizzo, l’Asilo di Vera Lombardi e l’Associazione Risveglio Napoli, il Movimento di Cooperazione Educativa volgerà lo sguardo alla dispersione scolastica e all’abbandono oggi, per intervenire in modo cooperativo e nonviolento. Un incontro, quindi, alla ricerca di nuove piste di lavoro che possano contribuire alla pedagogia popolare con nuovi metodi, tecnologie, vie, per affermare i diritti degli emarginati, l’emancipazione di tutti, perché solo la cultura e l’educazione possono cambiare il mondo! Per partecipare all’incontro è necessario iscriversi nel sito: https://forms.gle/oiEAc8eZTVi1RTHh9 con le possibilità di:

a) partecipazione fisica limitata a 50 persone, indispensabile il green pass

b) partecipazione sulla piattaforma meet del MCE con numero max 100 persone

c) assistere allo streaming in diretta su You Tube, il cui link è https://youtu.be/p8R9tnqGvyI

Per informazioni è possibile contattare: napoli@mce-fimem.it - tel 3386265818