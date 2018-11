Sabato 24 Novembre 2018, 14:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ad un mese da Natale nella città archeologica è già tempo di regali. Il direttore generale del Parco Archeologico, Massimo Osanna, indossando virtualmente gli abiti del Babbo Natale della Pompei romana, annuncia via social ai turisti che per Natale aprirà la meravigliosa domus della «Fontana Grande». Il post Instagram di Osanna ha infiammato il web e la foto inedita della fontana restaurata è diventata virale. «Fontana della casa della 'Fontana Grande' nella Regio VI. Si lavora per riaprirla a Natale». All'inizio dell'ampia via di Mercurio, fiancheggiata da nobili abitazioni, sorge la dimora della «Fontana Grande» che prende il nome dalla fontana in mosaico e paste vitree policrome - con copie di statuette bronzee (le originali sono conservate nel Museo Archeologico di Napoli) - posta nel sontuoso giardino.