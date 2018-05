I bambini dedicano la loro scuola a don Peppe Diana: inaugurazione ad Acerra

Venerdì 18 Maggio 2018, 12:36 - Ultimo aggiornamento: 18-05-2018 12:36

ACERRA - Hanno scelto a chi intitolare la propria scuola, poi hanno realizzato il logo e l’inno. Sono i piccoli alunni del secondo circolo didattico che hanno deciso di dedicare a don Peppe Diana il loro istituto al termine di un concorso interno bandito dalla preside Rosaria Coronella. Un vero e proprio contest con tanto di presentazione scritta fatta dai singoli alunni sui vari personaggi illustri. In ballo c’erano tra gli altri madre Teresa di Calcutta, Galileo Galilei, Eduardo De Filippo, Raffaele Viviani e Salvo D’Acquisto. A spuntarla su tutti grazie al miglior punteggio riportato dagli elaborati prodotti dagli alunni è stato don Peppe Diana. Il provveditorato ha accettato la richiesta e oggi alle 18,30 ci sarà l’inaugurazione a cui parteciperanno tra gli altri anche i familiari del parroco assassinato dalla camorra, il Comitato don Peppe Diana, l’associazione “Libera” di Caserta, il vescovo di Acerra Antonio Di Donna e il sindaco Raffaele Lettieri. Sono previste, tra l’altro, esibizioni della piccola orchestra “Fenix Band”, della cantautrice Agnese Ginocchio testimonial internazionale per la Pace, la proiezione del video “Uno spot per Acerra” del regista Giuseppe Alessio Nuzzo direttore del Social Film Festival, e l’inno “La scuola rende liberi” liberamente ispirato a un brano di Enzo Avitabile.«L’intitolazione della scuola e la manifestazione si inseriscono in un percorso educativo i cui i nostri alunni sono chiamati ad essere protagonisti attivi del loro processo formativo», spiega la preside Coronella.